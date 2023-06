Berlusconi | spietato e umano | era migiore di chi lo denigrava

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 giugno 2023) Per riabilitare in un certo sensomi ci sono voluti 45 anni, neanche il Milan stellare mi aveva convinto. Perché lui fu quello che mi aveva portato via tutti gli amichetti, era un paradiso quel condominio di via Carpi, su piazza Gobetti, a Lambrate e d’improvviso le loro famiglie emigravano tutte a Milano 2, a Segrate, il quartiere svedese che questo imprenditore di 40 anni aveva realizzato come in una favola, riuscendo perfino a deviare le rotte degli aerei che decollavano da Linate per non disturbare l’ospedale San Raffaele di don Verzé, che Giorgio Bocca chiamava don Mazzè. Da giovani, da cronisti giovani, si è animati del sacro furore e io discrissi cose violentissime per dieci e più anni, fortunatamente senza arrivare agli eccessi di chi lo presumeva mafioso e stragista. Ma certo ci andavo giù pesante e quando sbarcò in ...