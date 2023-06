Berlusconi | sindaco Sesto S Giovanni | ' con suoi consigli vinsi ballottaggio centrodestra' **

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milano, 12 giu. (Adnkronos) - "Questo è un momento triste. Ci ha salutato un grande uomo, una persona che ha lasciato un forte segno nelle istituzioni, nell'imprenditoria e nella politica, che ha combattuto per garantire la libertà e la democrazia in tutti i modi, pagandone anche molto spesso le conseguenze dal punto di vista giudiziario. Ilunito di oggi è il frutto del percorso da lui impostato negli ultimi 30 anni di storia politica, così come il bipolarismo e le tante battaglie e lotte fatte nelle istituzioni e nell'imprenditoria, che lasciano davvero un bellissimo ricordo". Lo dice all'Adnkronos ildella cittadina milanese diSan, Roberto Di Stefano, commentando la morte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all'età di 86 anni. "Ricordo -dice ...

con una ramazza tra le mani davanti al palazzo della prefettura di Napoli, in piazza ... Antonio Bassolino , che lo accolse danel 2001 per il suo debutto internazionale al G7 di ...'Con la morte di Silviosi chiude una pagina importante della storia del nostro Paese: Un vero leader politico, ...di Taormina, deputato regionale originario di Fiumedinisi e già ...D'altra parte, ildi Milano, Beppe Sala , ha detto di aver offerto alla famiglia di'tramite Fedele Confalonieri la Sala Alessi di Palazzo Marino per la camera ardente , se lo ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

Una foto scattata nel capoluogo partenopeo ritrae il messaggio listato di nero dedicato al presidente che si sentiva "una napoletano nato a Milano" accanto al manifesto di un infermiere ..."'Dovete sempre avere 'il sole in tasca' e tirarlo fuori al momento giusto, per donarlo, con un sorriso, a tutte le persone con cui venite in contatto'. Questa è una regola di vita, di generosità. (AN ...