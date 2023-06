Berlusconi | showgirl Cipriani | ' persona speciale e unica | l' Italia ti ringrazia'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milano, 12 giu. (Adnkronos) - "Ti voglio tanto bene e per sempre te ne vorrò. Sei una, l'tiper tutto quello che hai fatto. La tua bontà, il tuo sorriso sono nei nostri cuori. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene". LaFrancesca, assolta dal tribunale di Milano nel processo Ruby ter, ricorda su Instagram l'ex premier Silvio

... mentre tra il 2012 e il 2013 con laCarolina Marconi . Molto chiacchierata è anche la particolare relazione tra Maddalena Corvaglia e Paolo, che continuano a far parte l'uno ...I protagonisti erano Di Pietro, un pubblicitario di Publitalia a cui veniva l' idea di un partito conleader , un ex militare reclutato dalla Lega e unache vuole avere successo e ...Silvioè morto questa mattina all'ospedale di San Raffaele a Milano e laElisabetta Gregoraci lo ricorda nel giorno del suo matrimonio . Poco fa ha pubblicato una storia su Instagram in ...

Berlusconi: showgirl Cipriani, 'persona speciale e unica, l'Italia ti ... Civonline

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – “Ti voglio tanto bene e per sempre te ne vorrò. Sei una persona speciale e unica, l’Italia ti ringrazia per tutto quello che hai fatto. La tua bontà, il tuo sorriso sono ...Da Il Caimano a Loro passando per Sabina Guzzanti e la serie 1992, nessuno è riuscito a raccontare direttamente un personaggio così esorbitante, tutti si sono rifugiati nel mondo intorno a lui.