Berlusconi | Schulz ricorda l' ex Cavaliere che gli diede del kapò | ' Ogni morte è triste'

In Germania, nei ricordi su, viene ancora riproposto, in tv, lo scambio nel Parlamento europeo, che risale all'estate del 2003, quandoaffermò che avrebbe proposto, all'...'Il debito pubblico italiano è raddoppiato durante il mandato di'. Ovviamente non manca il racconto delle sue gaffe più famose, da Martin'kapò' a Merkel 'culona', a Obama '..."So che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Kapo". Fu la risposta piccata di Silvio- nel 2003 presidente del Consiglio europeo - al capodelegazione dei socialdemocratici tedeschi Shulz quando questi parlò del conflitto di interessi del cavaliere. La risposta di Shulz non ...

Lo scontro tra Berlusconi e Martin Schulz al Parlamento europeo: “La suggerirò per il ruolo di kapò” RaiNews

Home » Canali » Politica » Berlusconi, The Guardian: “Gaffe e scandali, un populista proto-trumpiano” ROMA – “Noto per la sua abbronzatura permanente, le gaffe, le feste bunga bunga e l’ego smisurato, ...Serviranno anni per capire se Berlusconi fu angelo o diavolo. Servirà ripercorrere sia le pagine chiare che le pagine oscure della sua frenetica vita e delle inestricabili attività ...