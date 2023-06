Berlusconi Santori | Un grande uomo e leader del centrodestra

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) – “È con profondo cordoglio che apprendiamo della morte di Silvio, undelche ha influito nelle vicende del Paese per oltre trent’anni. Il suo governo approvò la legge su Roma Capitale conrisultato, dimostrando impegno e attenzione per la città. Siamo accanto con affetto alla famiglia e ai colleghi di Forza Italia nel ricordo e nella stima che ci unisce nel ripensare a un protagonista il cui nome è parte integrante della storia e della cultura di tutta l’Italia”. Lo dichiara in una nota Fabrizio(nella foto), capogruppo della Lega in Campidoglio apprendendo del decesso di Silvio. (Com/Elc/Dire)