Berlusconi | Salvini chiede un minuto di silenzio per “un grande uomo e un grande italiano”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture, Matteo, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto undiper Silviodefinendolo “une un”. Gli appuntamenti pubblici di Matteosono annullati fino a nuovo aggiornamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Chiedo un minuto di silenzio per Silvio", ha detto il ministro per le Infrastrutture a Lesa. Tutti gli appuntamenti pubblici di Matteosono annullati fino a nuovo aggiornamento. ......che mi erano state rivolte" Il ritorno in maggioranza e le elezioni del 2022 Nel 2018... viene nominato ministro agli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio con Matteo. L'...... Eleonora, Barbara e Pier Silvio. "Uno dei più grandi ha deciso di salutare, chiedo un minuto di silenzio" sono le prime parole diIl Cavaliere è stato ricoverato più volte negli ...

Berlusconi torna al San Raffaele, telefonate di Salvini e Meloni in ospedale. Per i medici è «controllo programmato» Open

Leggi anche/ Morto Berlusconi, la discesa in campo nel '94 ... alla fine andrà nella Lega di Matteo Salvini. Mentre l'ala governativa del partito potrebbe trovare casa in Fratelli d'Italia. E alla ...L'ex premier si è spento nella giornata di lunedì 12 giugno al San Raffaele di Milano. Aveva 86 anni È morto Silvio Berlusconi. L'ex presidente del consiglio si è spento all'ospedale San Raffaele di M ...