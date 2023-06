Berlusconi | Sacchi | “Un visionario | ha cambiato il calcio”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – “E’ stato unche hail mondo del”. Così l’ex allenatore del Milan Arrigoall’Adnkronos ricorda Silviomorto oggi all’età di 86 anni. “A lui devo tantissimo. Abbiamo perso una grande persona, sono profondamente rattristato. Provo un dolore enorme”, aggiunge. Il tecnico di Fusignano è stato il protagonista dell’inizio dell’eraal Milan, a cominciare dallo scudetto 1987-88 e dal successivo trionfo in Coppa dei Campioni. Un Milan stellare, guidato in società da Adriano Galliani, ex ad rossonero e ora, da senatore di Forza Italia, pilastro del Monza che conè salito per la prima volta in Serie A. “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di ...