(Di lunedì 12 giugno 2023) “Silvio”, morto oggi all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato, “halain. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggiinsieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito”. Lo scrive su Facebook Matteo. “A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi hascendere una lacrima ...

Non succederà nulla di tutto questo, ma il tema tornerà a riemergere anche con altri governi (quello dinel 2016, per esempio), fino al recente rilancio da parte dello stessoe di ...Morte, arrivano anche le parole del leader di Italia Viva Matteo: il suo messaggio social Anche Matteoha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio, ...Passando per alleanze e rotture clamorose, come lo strappo a urli con Gianfranco Fini e la strana coppia con Matteo. Momenti bui: lo scandalo olgettine e Noemi, il governo lasciato a malincuore ...

Berlusconi, Renzi: "L'Italia piange, ha fatto la storia in questo Paese" Adnkronos

Matteo Renzi. “Tanti – aggiunge – lo hanno amato ... Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve”, conclude. Silvio Berlusconi è un imprenditore e politico italiano. È nato il 29 settembre 1936 a ...Il Cav ha bruciato 9 leader del centrosinistra, da Occhetto a D’Alema, e poi Prodi, Veltroni, Rutelli, Fassino, Franceschini, Bersani, Renzi. Tutti rottamati, ...