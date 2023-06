Berlusconi | Renzi | ' io delfino? E' insostituibile | impossibile trovare un successore'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu (Adnkronos) - "Io il? Chi conosce la storia politica disa che non può avere delfini, successori.non immaginava nemmeno di poter avere un erede politico, è giusto così". Lo ha detto Matteoa Zapping. "Concredo ci fosse una vicinanza politica sui contenuti, sulle scelte. Per esempio sulle tasse. Mi disse, che bella cosa abbiamo fatto insieme con il Jobs act! Ma io gli dissi, i i tuoi hanno votato contro. E lui, ma è come se l'avessi fatto io", ha raccontato il leader di Iv. "Del fatto che io sia l'erede se ne parla dal primo incontro con lui nel 2005. E' assurdo aprire una discussione,un, sta nella logica dei fatti. Uno comenon lo ...

"Forza Italia lavorerà nel segno di" ha chiarito il ministro e cofondatore del partito, ... Concetto espresso a più riprese da Matteo, Italia Viva e anche dall'ex premier Romano Prodi....con il presidentema in questo momento avverto proprio come dovere morale avere il rispetto per questa persona e per la sua famiglia': lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo. ...' Anche per chi lo ha odiato oggi prevale il sentimento del rispetto e dell'ammirazione '. Così Matteoricorda Silviomorto all'età di 86 anni. 'Ha cambiato la storia dell'edilizia e dell'urbanistica delle città con Milano 2. Ha cambiato la storia della tv, ha cambiato nel bene o nel ...

Silvio Berlusconi morto, il ricordo di Matteo Renzi: "Era un fuoriclasse assoluto" TGCOM

Roma, 12 giu (Adnkronos) – “Il rapporto si è incrinato sul presidente della Repubblica, che non stava nel patto del Nazareno. Berlusconi non accettò la candidatura di Mattarella, però subito dopo ha a ...Roma, 12 giu (Adnkronos) – “Il viaggio a Arcore Dimostra il furore ideologico che c’era nel mio schieramento. Berlusconi era presidente del Consiglio, erano polemiche sterili, miopi, assurde. Quella ...