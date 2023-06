Berlusconi | quell’incontro riservato ad Anguillara con Cossiga

(Di lunedì 12 giugno 2023) Uno scambio di idee tra due giganti della politica lontano da occhi indiscreti Uno scambio di idee tra due giganti della politica lontano da occhi indiscreti: erano gli anni 2000 quando Silvioe Francescosi incontrarono nella casa in campagna didi Pippo Marra, editore dell’Adnkronos, legato ada lunghissima e profonda amicizia. Nel buen retiro sul lago, dopo un pranzo a cui era presente anche lo storico portavoce di, l’ex senatore forzista Paolo Bonaiuti, i due leader ebbero un confronto durato, si disse all’epoca, oltre sei ore, dialogando di tutto, compresi molti temi di politica estera., ancora relativamente nuovo alla politica pur essendo presidente del Consiglio già per la seconda volta, in quell’occasione contestò a ...

