Berlusconi | quel sogno di vivere 150 anni condiviso con don Verzè

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – “Il San Raffaele e donvogliono portare la vita media a 120. Si tratta però di vita media. Io e donpuntiamo a30di più, ad arrivare a 150e mi sto convincendo che questo progetto, come tuttili di don, sia realizzabile”. Silviosorridendo commentava così, nel marzo 2010, un progetto dell’ospedale San Raffaele, allora guidato da don Luigi Maria, lasciando trasparire di tenere particolarmente aldella longevità, di una vita da Matusalemme, che era uno dei chiodi fissi anche del sacerdote fondatore dell’Irccs di via Olgettina a Milano, dove per tante volte nel corso della sua vita l’ex premier si è curato e dove si è ...

punto è già penetrato nel dna del discorso colloquiale della gente comune . Ha già cancellato il campo e controcampo della dialettica comunisti contro democristiani travolta da ...È inpomeriggio indefinito nel dopoguerra italiano chenota per la prima volta quei due colori. Rosso e nero . Uno accanto all'altro. E se ne innamora immediatamente. Il calcio ...nastro non era depositato, ma il suo contenuto finì lo stesso in prima pagina sul Giornale . Si scoprì poi che a farlo uscire erano stati Paolo e Silvio, che se l'erano visto offrire ...

È morto Silvio Berlusconi - Alessandro Calvi - L'Essenziale Internazionale

L’auto preferita di Silvio Berlusconi (Fuoristrada – Ansa) Ma in pochi sanno quale fossa la sua auto preferita, quella che usava con maggiore piacere per spostarsi in giro per l’Italia. Stiamo ...Il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani esprime il suo "dolore immenso" e il ringraziamento verso il suo Presidente.