Berlusconi | quel sogno di vivere 150 anni condiviso con don Verzè

(Di lunedì 12 giugno 2023) Gli studi sulla longevità pallino dell'ex premier “Il San Raffaele e donvogliono portare la vita media a 120. Si tratta però di vita media. Io e donpuntiamo a30di più, ad arrivare a 150e mi sto convincendo che questo progetto, come tuttili di don, sia realizzabile”. Silviosorridendo commentava così, nel marzo 2010, un progetto dell’ospedale San Raffaele, allora guidato da don Luigi Maria, lasciando trasparire di tenere particolarmente aldella longevità, di una vita da Matusalemme, che era uno dei chiodi fissi anche del sacerdote fondatore dell’Irccs di via Olgettina a Milano, dove per tante volte nel corso della sua vita l’ex ...

... riportò in augecentrodestra sconvolto dal gigantesco scandalo di corruzione che nel 1992 l'aveva quasi spazzato via. Il gigante della comunicazione Il successo politico diè stato ...... come fosse difficile, inmomento, trovare parole adatte. L'avventura di Federica Panicucci a Mediaset ha avuto inizio nel 1988, come valletta ne Il gioco delle coppie . Con Silvioc'...'Silvioera soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura di difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamentecoraggio, quella determinazione a farne uno degli ...

Qualcuno giura che siano più di 20 le ville, comprese quelle nei Caraibi (Bermuda e Antigua) e in Francia (vicino Nizza) appartenute a Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto all'età di 86 ...Dal messaggio sulla "discesa in campo" fino all'ultimo registrato all'ospedale San Raffaele, passando per il "discorso del predellino" e i suoi molti inciampi pubblici ...