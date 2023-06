Berlusconi | Prodi | Noi rivali | mai nemici Ha esercitato una grande influenza nella vita del Paese

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, haunadel nostro, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anchedi tutti i cittadini”. Lo afferma l’ex presidente del Consiglio Romano. “Nel nostro lungo confronto politico – aggiunge – abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostratà non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perchè confermato e ribadito in un ...

In questi anniinaugura la 'politica estera della pacca sulla spalla', che suscita tante ... Nel 2006 arriva la sconfitta di misura contro l'Unione di Romano, nonostante la promessa ...Mentre nel 2006, partito in svantaggio nei sondaggi, sfiora il pareggio con. L'Ulivo ha una maggioranza risicata al Senato epropone un governo di 'grande coalizione', ma(e la ...Alle politiche del 1996 il centrodestra si è presentato senza la Lega eha perso contro Romano, leader dell'Ulivo. Nel 2001, però, il Cavaliere è tornato a vincere le elezioni, ...

Morto Silvio Berlusconi, Prodi: "Nostra rivalità mai trascesa" BolognaToday

Ex-premier and former European Commission President Romano Prodi was one of the first to salute his former political rival. "I participate in the profound condolences at the passing of Silvio ...Roma – Silvio Berlusconi è stato presidente del Consiglio per quattro volte. Il primo ingresso a palazzo Chigi risale al 1994, anno della sua “discesa in campo” e della fondazione del partito che ha g ...