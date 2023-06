Berlusconi | Pippo Inzaghi | ' con lei scritte tante pagine speciali del calcio | la porterò nel cuore'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "Dopo oltre un decennio al suo fianco, sono certo che tra tutte le foto che La ritraggono avrebbe scelto proprio questa.per sempre nella sua intelligenza, la sua capacità di circondarsi sempre di persone valide e perspicaci, la sua esuberanza e la sua fame di vittoria: i segreti del suo successo! Insieme a Lei abbiamo scrittodelItaliano e Lei per me rimarrà sempre e solo l'unico, grande Presidente. Con affetto,". Questo il messaggio sui suoi profili social dell'ex attaccante del Milan diFilippocome didascalia a una foto dicon tutte le coppe vinte nei suoi anni da presidente rossonero.

"Con Silvioho avuto un rapporto molto intenso: era un grande imprenditore, che partecipava personalmente ai progetti che amava e li curava veramente".Baudo ha conosciuto bene il Cavaliere, che ...nel 1976 ha rilevato Telemilano, per poi rinominarla Canale 5, e l'emittente da locale diventa nazionale, con i big della Rai arruolati: Mike Bongiorno,Baudo, Raimondo Vianello e ......Baudo ha parlato con voce carica di gioia ed emozione in diretta al TG2, per la prim [...] È la cosa peggiore che noi potessimo fare, per noi di Mediaset, perché è morto Silvio". La ...

Pippo Baudo, 'Berlusconi spronò la Rai a cambiare' Agenzia ANSA

