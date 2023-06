Berlusconi | per tanti resta ‘Il Caimano’ | polemiche social su funerali di Stato

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – Lui l’avrebbe chiamata “l’Italia che odia”. Ovvero tutti quelli che non lo hanno mai amato, mai votato, mai condiviso. Tutti quelli per cui anche oggi, nel giorno della sua scomparsa, Silvioera e‘Il. E che suispezzano il profluvio di condoglianze per dire che non è andato tutto in ‘prescrizione’ dei 30 anni dismo e che contestano lutto nazionale edidi mercoledì in Duomo a Milano. Su twitter ‘funerale di’ è trend topic, con una lista di centinaia di post critici. “Leggo che il meccanismo deidiè automatico: se sei un ex Presidente del Consiglio te li fanno comunque, anche se hai gettato discredito sul Paese”, scrive ...

In particolare, la magistratura ha dichiarato l'insussistenza del reato, in quanto non è stata provata la conoscenza dell'età da parte di. Assoluzione ancheil falso in bilancio di ...Un mix unico, rivoluzionario e deflagrantela politica italiana (ADDIO A, SEGUI LA DIRETTA) . Innovazione e conservazione, entrambe estreme e che si alternavano, nella persona come nel politico. Forza Italia è una creatura ...approfondimentoe la televisione, dagli esordi con Canale 5 a MediasetPaolo Sorrentino "Loro" diviso in due parti non è un film su Silvioma sul potere e sul declino ...

Morto Silvio Berlusconi, ha cambiato tv e politica. I funerali di Stato mercoledì al Duomo - LA DIRETTA - Politica Agenzia ANSA

Poi il giornalista ed ex direttore del Tg4, aggiunge: “Lui era legato a Napoli ed è per questo che ho deciso di rispondere alla telefonata. Non ho più mia moglie, che è… Leggi ...Per questo, viene raccontato da autorevoli fonti di maggioranza, già nella fase del precedente ricovero di Berlusconi durato 45 giorni, si sono poste le basi per quello che accadrà da domani in poi. L ...