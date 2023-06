(Di lunedì 12 giugno 2023) "Il, il suoe il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silviodel Milan dal 1986 al 2017 e ...

... Massimiliano Fedriga , ricorda il quattro volte presidente del Consiglio Silvio, scomparso oggi all'età di 86 anni. 'Il rispettosodell'Amministrazione regionale, cui si unisce il ...Gli avversari di oggi e quelli di un tempo, gli alleati, si sono uniti al cordoglio per la morte di Silvio, rendendoal leader di Forza Italia. Renzi: 'Ha fatto la storia in questo ...Silvio, morto all'età di 86 anni, è stato Presidente del Consiglio italiano dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. Riposa in pace". .

Berlusconi: omaggio del Real Madrid, 'un presidente leggendario ... Agenzia ANSA

La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un'era. Sui social tantissimi amici e vip hanno ricordato il grande uomo, politico e comunicatore ...Silvio Berlusconi è stato anche un grande uomo di sport, di calcio soprattutto. Il suo Milan ha vinto tutto e il Monza, di recente, ha conquistato per la prima volta la promozione in Serie A.