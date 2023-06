Berlusconi | oltre 30 processi ma una sola condanna definitiva

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 giugno 2023) Travolto da decine di indagini e finito sul banco degli imputati in più di trenta procedimenti, l'unicaper lui arrivò il 1 agosto 2013: 4 anni di carcere, ridotti a 1 per effetto dell'indulto, per una frode fiscale da7 milioni di euro realizzata attraverso la compravendita fittizia dei diritti televisivi e cinematografici di Mediaset.Ma forse il caso giudiziario più amaro, che più di ogni altro lo ha indebolito a livello internazionale, è stato quello scoppiato attorno alla figura della giovane Karima El Marough, più conosciuta con il soprannome di Ruby: la vicenda della minorenne marocchina, arrestata per un furto in un negozio del centro di Milano, portata in Questura e rilasciata dopo poche ore dietro richiesta dell'allora presidente del consiglio che la indicò come 'nipote del premier egiziano Hosni ...