Berlusconi | non solo case | quanto vale il suo impero

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il patrimonio che Silvioha accumulato in oltre 40 anni di attività imprenditoriali e politica è arrivato are quasi 6,9 miliardi di euro in tutto. I dati sono quelli dell’ultima classifica dei “paperoni” stilata da Forbes (qui trovate l’elenco dei più ricchi del mondo), che lo vede alle spalle soltanto di Giovanni Ferrero e Giorgio Armani. L’economico dell’ex Cavaliere ha come spina dorsale Fininvest, la grande holding finanziaria nata nel 1978 e gestita dalla famigliasu tre grandi asset quotati: Mediaset, Mondadori e Banca Mediolanum (come abbiamo spiegato anche qui, parlando dell’eredità). Per un valore complessivo che supera i 2,8 miliardi di euro in partecipazioni. Qui parliamo della parabola dell’uomo che ha cambiato l’Italia, dalla tv alla politica. L’...