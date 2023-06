Berlusconi non mi mancherà affatto e per qualche giorno non accenderò la tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) di Alessio Andreoli Pernonla televisione, né consulterò ai social, né comprerò giornali e non andrò neanche al bar. Sono stato assillato dalla sua presenza per decenni e adesso, in suo nome sono monopolizzati tutti i media. Il mainstream continuerà per settimane la narrazione di quest’uomo che ha rovinato l’Italia. Si parla di rispetto, ma il rispetto non va guadagnato in vita? Per quanto mi sforzi, non trovo un solo episodio che possa riabilitarlo, proprio nessuno. Non temo nemmeno il giudizio di chi gli è stato vicino perché chi gli è stato vicino e conosceva le sue vere condizioni fisiche ha, probabilmente datempo, iniziato le manovre per accaparrarsi tutto quanto possibile a cominciare dall’eredità politica. Sono anche convinto che non tutto l’elettorato si sposterà su uno degli ...