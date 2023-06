Berlusconi morto | Massimo Boldi risponde a Giorgia Meloni | ' Ora tocca a te' Poi cancella il tweet

Sotto il post con cui la premier ha omaggiato Silvio, Boldi ha risposto con un messaggio: 'E ora tocca a te'. Un attacco che ha fatto stropicciare gli occhi a molti, tanto che la prima ...Addio, Silvio. Il leader di Forza Italia, quattro volte premier, insomma un pezzo di storia italiana, èoggi, lunedì 12 giugno, all'età di 86 anni. I messaggi di cordoglio per l'ex presidente del ...'Nella morte si riconoscono all'avversario delle caratteristiche personali, cheha avuto: innanzitutto il coraggio, èin piedi . Aveva organizzato una riunione dei ministri...', ha ...

Arrigo Sacchi , tecnico che Silvio Berlusconi portò al Milan nel 1987 (tenendolo fino al 1991 ) e, successivamente, riportandolo in rossonero nel 1997 , ha parlato all'agenzia di stampa 'ANSA' della ...Renzi: 'l'Italia piange, ha fatto la storia in questo Paese' "Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere… Leggi ...