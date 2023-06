Berlusconi morto | il messaggio di cordoglio del Papa | Perso un energico protagonista della vita politica italiana

AGI/Vista - Le immagini di Silvioche nel 2015 inciampa sul palco prima di un discorso a Genova. / PrimocanaleLa mattinata ovviamente in studio e nei collegamenti con Myrta Merlino è monopolizzata dalla drammatica notizia arrivata dal San Raffaele di Milano, dove Silvioa 86 anni. Un ...Muore Silvio, leggono i messaggi di insulti degli spettatori. Scivolone a Radio 24 , in diretta: a ... Cav, foto - choc del Fatto: rivolta contro Travaglio - Guarda

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

