Berlusconi morto | Giorgia Soleri contro l' ex premier | «L' uomo che ha distrutto il Paese»

Roma, 12 giugno 2023 Silvio"tiene il conto" dei punti programmatici letti da Matteo Salvini durante le consultazioni del 2018. Ecco le immagini.Silvioe con lui, sicuramente, si chiude un era lunga quasi 30 anni per l'Italia. A quasi trent'anni di distanza dalla sua "discesa in campo" possiamo tirare i conti di quello che è ...... con un comunicato ufficiale ha voluto ricordare la figura di Silviooggi. Di seguito il loro saluto. "Il Real Madrid C. F., il suo Presidente e il suo Consiglio di Amministrazione ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

(Adnkronos) – ”Un vero amico”. Così il presidente russo Vladimir Putin ricorda Silvio Berlusconi, mortooggi all’età di 86 anni. ”In Russia verrà ricordato come un sostenitore coerente e di principio d ...Gregoraci e Briatore ricordano Berlusconi: è stato lui il loro testimone di nozze. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno ricordato Silvio Berlusconi, testimone di nozze dell’imprenditore quando ...