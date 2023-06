Berlusconi | Moretti Pd | ' mai votato ma sempre riconosciuto sue capacità | vicina a popolo Fi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Con la morte di Silviosi chiude un capitolo lungo e significativo della storia politica italiana. Sonoai figli, alle persone a lui più care, ai colleghi e aldi Forza Italia per la perdita del loro leader. Non sono mai stata dalla sua parte politica nè l'ho maima ne hotenacia, generosità edi mettersi in gioco”. Così l'eurodeputata del Pd Alessandra