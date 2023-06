Berlusconi | Moratti | “Sempre leale | un onore essere stato suo amico”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Con me èestremamente gentile, avevaintuizioni e cose intelligenti da dire. Unsuo, si èdimostrato tale nei miei confronti. Era bello partecipare ai derby, entrambi avevamo la stessa passione seppur per colori diversi.ha espresso la sua passione per il calcio, in particolare di una società di cui lui era presidente ma avrebbe voluto ancheallenatore e giocatore; voleva fare tutto quello che era possibile fare per partecipare”. Così Massimo, nel suo intervento a “La politica del pallone” su Rai Gr Parlamento, ricorda la figura di Silvio, scomparso all’età di 86 anni. “Uno dei motivi per cui presi l’Inter era anche ...