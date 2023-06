Berlusconi | Meloni | ‘per onorarlo avanti con riforma istituzionale | fisco e taglio tasse’

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Cosa fare per onorare la memoria di Silvio? “Lacostituzionale, la delega fiscale, abbassare le tasse sul lavoro -tutti progetti che abbiamo condiviso con- e ridare dignità all’Italia a livello internazionale, perchéera, sulla politica estera, l’uomo che sapeva difendere l’interessa nazionale e credo che questo sia stato uno dei grandi assenti, dopo, nelle politiche di questa nazione. Per questo, mi faceva particolarmente piacere che lui apprezzasse il piano internazionale nostro”. Così la premier Giorgia, in un’intervista al Tg5. L'articolo CalcioWeb.

AGI/Vista - Standing ovation dal centrodestra al termine dell'intervento di Silvio, con applausi anche del presidente del Consiglio, Giorgia, e dei ministri, a partire da Antonio Tajani e Matteo Salvini, che si sono alzati in piedi....forzisti in uscitaa stento riesce a tenera a bada i suoi, stesso problema ha Salvini, ora sempre più in difficoltà, una volta venuto meno l'asse con il Cav''. Leggi anche, Forza ..."Quello che gli dobbiamo": la promessa della. "E non è facile..."

Silvio Berlusconi morto, Meloni: centrodestra non litigherà, glielo dobbiamo | "Mi chiamava per dirmi che facevo un buon lavoro" TGCOM

(Adnkronos) – Che succederà senza di lui Sgomento, confusione, paura del futuro. La morte di Silvio Berlusconi manda in tilt Forza Italia, big e peones. Già da tempo in cerca di una identità più defi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Vita di B.', il podcast di Sky TG24 sulla controversa storia di Silvio Berlusconi ...