Berlusconi | Meloni ammutolisce gli odiatori con lo storico video | Poveri comunisti

(Di lunedì 12 giugno 2023) 'Leggo che il meccanismo dei funerali di Stato è automatico, se sei un ex Presidente del Consiglio te li fanno comunque, anche se hai gettato discredito sul paese', scrive Suzukimaruti, parlando di '...

Roma, 26 ottobre 2022 Standing ovation dal centrodestra al termine dell'intervento di Silvio, con applausi anche del presidente del Consiglio, Giorgia, e dei ministri, a partire da Antonio Tajani e Matteo Salvini, che si sono alzati in piedi.Roma, 21 ottobre 2022 Silvioannuisce durante le dichiarazioni alla stampa di Giorgiadopo l'incontro al Quirinale con Mattarella per le consultazioni. / QuirinaleNeanche nel giorno della sua morte si sono placati gli haters di Silvio. E a difesa della memoria dell'ex premier e fondatore di Forza Italia si è schierata Giorgia, attuale presidente del Consiglio: 'Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, ...

Morte Berlusconi, Meloni: "Uno degli uomini più influenti della storia d’Italia”. VIDEO Sky Tg24

Così la premier Giorgia Meloni nell'estratto di un'intervista che andrà in onda nell'edizione delle 20 del Tg5 e poi nello speciale su Canale 5 dove, tra le altre cose, le viene chiesto se ora, senza ...L’ex politico protagonista della Prima Repubblica: “Silvio aveva la capacità costante di rilanciarsi. Una specie evoluta di 'A rieccolo', l'appellativo col quale chiamavamo Fanfani” ...