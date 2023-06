Berlusconi | Mediaset cambia la sua programmazione

Martedì 13 giugno la camera ardente a Cologno Monzese per un ultimo saluto a Silvio, poi i funerali il giorno dopo al Duomo di Milano. Così l'Italia darà l'addio all'ex ...20 dia ..., in onda su Canale 5, Rete 4 e Tgcom24 uno speciale del TG5 fino alle 18:25 e poi dalle 20 alle 24cambia la sua programmazione per ricordare Silvio, scomparso questa mattina. Su Canale 5 , dalle 10.40 è in onda ' Speciale TG5 ' che proseguirà fino alle ore 18.25, per poi ...e l'impresa della tv commerciale Oggi il gruppoè ancora un assoluto protagonista del mercato televisivo. Al vertice dell'emittente c'è Pier Silvio, con il ruolo di ...

Silvio Berlusconi è morto: accanto a lui i figli e il fratello Paolo | Funerali di Stato mercoledì in Duomo a Milano TGCOM

A sei mesi dalla discesa in campo, con il trionfo alle elezioni del marzo 1994 si ritrova a Palazzo Chigi. Nasce la Seconda Repubblica ...(Adnkronos) – ”Un vero amico”. Così il presidente russo Vladimir Putin ricorda Silvio Berlusconi, mortooggi all’età di 86 anni. ”In Russia verrà ricordato come un sostenitore coerente e di principio d ...