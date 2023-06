Berlusconi Matteoni MMG | Se ne va un grande uomo d’impresa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) – “Vogliamo esprimere il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente del Consiglio, Silvio. Ci lascia undel fare, un autorevole imprenditore e un politico carismatico che, al di là delle legittime posizioni politiche di ciascuno, ha segnato la storia istituzionale del nostro Paese. In questo momento didolore, dunque, intendiamo rivolgere la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”. Così, in una nota, Marco, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MMGroup, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. (Com/Red/ Dire)