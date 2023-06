Berlusconi | l' uomo | l' imprenditore | il politico | dal gossip alle disavventure giudiziarie | per oltre 30 anni protagonista della storia del

Quando decideva di scendere in campo,era abituato a prendere il pallone e a non ridarlo più indietro. Rientrava nel carattere del personaggio. Del Milan è stato il presidente, l'che ha dettato la linea, che ha suggerito (......che amo' esordisce il 26 gennaio del '94 nel messaggio televisivo con il quale si propone come... per quattro volte premier (il 'secondo' detiene tuttora il primato di longevità) ma ...L'impressione che dà è quella di unche capisce il calcio, vicino allo spogliatoio e ai campi da gioco, in grado di ascoltare tutti, tifosi compresi. Molteplici le volte in cui...

«Quanti anni hai, piccolina». «Sette». «Sai, io alla tua età ne avevo solo cinque», disse a una bimba Silvio Berlusconi giunto a Milanello, il ...Silvio Berlusconi è morto oggi, all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Silvio Berlusconi se n’è andato dopo essere stato ricov ...