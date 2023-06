Berlusconi | l’uomo che parlava agli italiani quando non ci parlava più nessuno

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 giugno 2023) In casi come questi, in cui lo squadernamento dei coccodrilli odierni esprime un’attenzione predisposta da tempo e conservata nel cassetto con ragnatele attorno, il consiglio per chi scrive del personaggio a tutto tondo già incardinato nella “hall of fame” di politica, sport, impresa, e mitologie della comunicazione italiana, è quello di girare alla larga dalla pretesa biografica. Anche perché perci vorrebbe un’intera monografia. La nostra pretesa è assai minore e si limiterà a qualche evidenza e a qualche suggestione d’impatto diretto. La prima evidenza è legata ad una domanda: sarebbe mai nato il“politico” senza il decisivo “aiuto” del Pds ( il nome nuovo del Pci al tempo dei referendum di Segni) alla svolta maggioritaria del sistema elettorale che spazzò via la Dc e i suoi alleati? Per capirci: nella tornata elettorale del ...