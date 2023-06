Berlusconi | l' uomo che ha cambiato l' Italia | così ha portato il Paese nel tempo nuovo

Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, commentando la scomparsa di Silvioa margine di un evento al Coni. "L'ho conosciuto tanti anni fa, unincredibile. ...Gli inizi, i successi della tv commerciale e la politica L', Silvio, era nato nel 1936 a Milano, in una famiglia piccolo borghese: la madre casalinga e il padre dirigente di banca. L'......discorso dia Onna Pubblichiamo il testo integrale dell'intervento di Silvio...ci attende da qui in avanti è quello di promuovere in tutti i Paesi la cultura dei diritti dell'...

Silvio Berlusconi:uomo, politico, imprenditore | Fotostoria Panorama

Il ministro dei Trasporti leghista, Matteo Salvini ha annullato i propri impegni fino a nuovo aggiornamento e mentre era a Lesa, in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio ...Forbes: un patrimonio di 7,1 miliardi di dollari ne fa il 352esimo uomo più ricco del mondo. La grossa parte del suo tesoro è il 62% della cassaforte di famiglia Fininvest ...