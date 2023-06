(Di lunedì 12 giugno 2023) Cordoglio per la morte di Silvioviene espresso, in una nota, dallaSerie B. "LaB con il presidente, Mauro Balata, e le associate si stringe attorno alla famiglia, all'Ac Monza e ...

Il governoI (retto da un'alleanza che va da Alleanza nazionale allaNord al Centro cristiano democratico, con Fi nel complicato ruolo di perno) resta in carica solo 8 mesi, dall'11 ...Molto rilevante è stato anche l'aver sdoganato una destra italiana missina e unaNord non pronte a governare.entrò in politica lasciando il PSI di Craxi, ormai annichilito dalle ...... Mauro Balata, e le associate si stringe attorno alla famiglia, all'Ac Monza e al suo vicepresidente Adriano Galliani per la scomparsa di Silvio. Una figura che anche laSerie B ha ...

Berlusconi: Lega B, ha fatto crescere il calcio italiano Agenzia ANSA

Il ricordo dell'ex parlamentare di Forza Italia (per cinque legislature), per anni "ponte" fra il leader e il mondo del Terzo settore e della società civile organizzata: «Riequilibrare la presenza del ...ROMA L’impero di Silvio Berlusconi, solo per le tre quotate - MFE-Mediaset (52,5% diretto e azioni proprie), Banca Mediolanum (30%), Mondadori (53%) - vale in Borsa 2,7 miliardi. Ma se ...