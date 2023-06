Berlusconi | le parole di Kakà | “La mia vita sarà per sempre legata al Milan per merito suo”

Ma il mercato si interroga anche sul futuro della 'galassia' che include il 30% di Banca ... Altro caso del giorno e' quello di Mps, che ancora sconta ledell'a.d. di Bper, Piero ......facilità viene in mente pensando a cosa è stata la "rivoluzione" televisiva operata per mano di Silvio, ovvero una sorta di calderone di quantità, tante gambe, tante tette, tante, ...... Sergei Stanichev , che chiese 'ad Angela Merkel, ai leader del Ppe e al candidato Jean Claude Juncker' di 'prendere immediatamente le distanze e condannare' ledi. Mentre il ...

Silvio Berlusconi, le parole di Matteo Renzi alla notizia della sua morte: “Ha fatto la storia in que... Il Riformista

FOGGIA - Non per una simpatia politica o altri motivi, ma per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in ...Silvio Berlusconi si è spento questa mattina al San Raffaele, ospedale di Milano a 86 anni. Berlusconi è stato uno dei protagonisti assoluti della storia ...