L'Ulivo ha una maggioranza risicata al Senato epropone un governo di 'grande coalizione', ma Prodi (e la Lega) gli dicono no. Nel novembre 2007 a Milano, dopo un comizio in piazza San ...Una di quelleche segnano, si potrebbe dire con le parole di Montesquieu, "un impercettibile ...fu il Perón italiano. Conquistò l'opinione pubblica mettendo la famiglia sul palco, la ...Da pochi anni videl tu. 'Ci sono 16 anni di differenza. Per me è un fratello maggiore. Di ... andavi lì in cucina a vedere, chessò, Santoro che attaccava

Berlusconi, le date chiave della sua vita: la fondazione di Edilnord nel 1963, l'acquisto del Milan nel 1986 ilgazzettino.it

Era il 28 maggio 2002 e Silvio, come gli altri capi di governo chiamavano Berlusconi, aveva 65 anni ... dalla Carta di Roma e sottoscritta dai 19 leader dell’Alleanza e da Putin. Un’intesa che ...«Quanti anni hai, piccolina». «Sette». «Sai, io alla tua età ne avevo solo cinque», disse a una bimba Silvio Berlusconi giunto a Milanello, il ...