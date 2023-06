Berlusconi | le condoglianze della Casa Bianca | “Italia amica e alleata”

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti presentano le loroper la morte dell’ex primo ministrono Silvio. Ad affermarlo è stata oggi la portavoceKarine Jean-Pierre. “Estendiamo le nostrecertamente alla famiglia e agli amici dell’ex primo ministro e al governo e al popolono dopo la sua scomparsa”, ha affermato. “L’di lunga data degli Stati Uniti… e l’ex primo ministro ha lavorato a stretto contatto con diverse amministrazioni statunitensi per far progredire le nostre relazioni bilaterali”. L'articolo proviene daSera.

Gli Stati Uniti presentano le loroper la morte dell'ex primo ministro italiano Silvio. Ad affermarlo è stata oggi la portavoce della Casa Bianca Karine Jean - Pierre. "Estendiamo le nostre...Asciutto il commento di Carlo Calenda: "Esprimo lemie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio. Ha lottato fino alla fine contro la ..."Come una livella"immortale" lascia la vita terrena e sul piano umanoe vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in una analisi oggettiva e che non si costruisca una ...

Addio a Berlusconi, mercoledì funerali di Stato in Duomo a Milano e lutto nazionale. Mattarella: ha ... Il Sole 24 ORE

Il presidente del Frosinone, dottor Maurizio Stirpe, esprime le più sentite e sincere condoglianze alla Famiglia per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. Un Uomo che ha ...Nove consiglieri comunali di Reggio Emilia tra maggioranza e opposizione sono usciti dall’aula durante il minuto di silenzio osservato in memoria di Silvio Berlusconi, rientrando in Sala del Tricolore ...