Berlusconi | l’altolà ad Air France e l’arrivo dei patrioti per salvare Alitalia

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – “Un Paese turistico come l’Italia non può restare senza un vettore nazionale. Airporterebbe i turisti a visitare le bellezzesi, i castelli della Loira”. Era il marzo del 2008 quando Silviopronunciò queste parole: era nel vivo la trattativa per la vendita diad Aire, soprattutto, era nel vivo la campagna elettorale per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile, che riportarono il centrodestra al governo del Paese. Poche parole, quelle del Cavaliere, pesanti come pietre, che catapultarono nell’agone politico i destini dell’ex compagnia di bandiera e fecero naufragare un negoziato, di per sé già complicato anche a causa delle resistenze sindacali, ma che comunque sembrava indirizzato a concludere l’accordo con il colosso aereo ...