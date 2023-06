Berlusconi | l’addio del Milan | “Grazie presidente | per sempre con noi”

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il“si stringe con affetto alla famiglia dell’indimenticabilerossonero”. Con queste parole il club calcistico ha voluto ricordare l’uomo che l’ha guidato in 31 anni di successi. Da quando Silvioha rilevato ilnel 1986, i rossoneri sono riusciti a conquistare 29 trofei cambiando, per un periodo, gli equilibri all’interno del calcio italiano ed europeo. Un bottino che comprende otto scudetti, cinque Champions League, una Coppa Italia, due Coppe intercontinentali, una Coppa del mondo per club, cinque Supercoppe europee e sette Supercoppe italiane. Successi che hanno accompagnato l’ascesa imprenditoriale e politica del Cavaliere, che puntò su un giovane Arrigo Sacchi e su campioni del calibro di Gullit, Van Basten e Rijkaard per riportare il club ai vertici del calcio europeo. “Ac ...