Berlusconi | la sua Roma | Palazzo Grazioli | l' antiquariato di via dei Coronari e le cene che non amava in centro

...una figura come laha tracciato durante lunghi anni di impegno nella vita politica e nella crescita dell'impresa. Altre vicende devono, in questo momento, rimanere sopite'. Leggi Anche...... ha commentato da Villa San Martino, ad Arcore, il personaggio Silviodal punto di vista ... se non per i tentativi di salvare laazienda e se stesso dai processi'.Quando si ammala, fino allamorte nel 2008,va a trovarla nell'appartamento che le ha regalato a Milano in viale San Gimignano, dandosi il cambio con i fratelli Paolo e Maria ...

Silvio Berlusconi, le parole di Matteo Renzi alla notizia della sua morte: “Ha fatto la storia in que... Il Riformista

Silvio Berlusconi è scomparso il 12 giugno 2023. Vediamo qual è stato il suo contributo alla consulenza finanziaria in Italia ...Il leader di Iv il più lesto: tre minuti dopo l’annuncio della morte già lanciava l’Opa su Twitter. La premier però è stata sin qui l’unica capace di ...