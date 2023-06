Berlusconi | la Russia e l' amicizia con Putin | senza capirsi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Vladimirha definito Silvio“un vero amico”, lo ha descritto come un politico di quelli che non... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Poco dopo finì su tutti i giornali l'intenzione dell'ultimo Governodi raddoppiare le importazioni di "oro azzurro" dalla, nonostante i prezzi non proprio vantaggiosi rispetto a ..."Silvio" ha aggiunto Putin " è stato l'iniziatore dello sviluppo delle relazioni frae Nato". Con la sua morte, la figura più polarizzante della politica degli ultimi trent'anni, è ...... allusione alla "portata" del mobile o alle feste segrete nei dintorni di Mosca i gossip erano un tormento, per noialtri giornalisti ogni volta checapitava in. Un giorno, a Soci ...

I russi pensavano che l'Italia fosse come il Cav., e lo adoravano. Con il capo del Cremlino, credeva di allargare l'occidente, invece volevano cose opposte, come ha dimostrato la guerra in Ucraina. Ma ...Lo shock viene reso tangibile, con il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, che ha chiesto «scusa» per non avergli salvato la vita per l’ennesima volta. La seconda carica dello stato, ...