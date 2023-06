(Di lunedì 12 giugno 2023) "Si dice che il mondo è più povero quando scompare qualcuno, perquesta è pura verità, non frase fatta" “C’è un’Italia fino a ieri e una da domani”. Così il presidente del Senato, Ignazio la, interviene al Tg5 sulla morte di Silvio. Un ricordo dell’ultimo incontro? “Io dico che sfortunatamente ho ritenuto di tenere i contatti con la famiglia, con l’entourage inssimi. Non hoildimentre era in ospedale. E’ bello pensare che il mio ultimo rapporto con lui è stato di vittoria, quando dopo la mia elezione a presidente del Senato venne a dirmi che era la persona più felice del successo del centrodestra e della mia elezione, nonostante qualcuno disse che avevamo ...

...06 Meloni: "Italia imparò daa non darsi per vinta" 12:02 Meloni: "fra i più influenti della storia d'Italia" 11:58 Tajani anticipa il rientro dagli Stati Uniti 11:54 La: "...Vladimir Putin ha reso omaggio a Silvioai microfoni della tv di Stato. Il presidente russo ha definito il leader italiano scomparso all'età di 86 anni, un "politico di livello mondiale" che aveva la dote non comune per i ...Il presidente della Federazionefu tra i pochi a esprimere subito la sua solidarietà all'... E ancora: quando Putin festeggiò i 61 anni con un ristretto numero di amici,c'era. Nemmeno ...

Berlusconi, La Russa: "In questi ultimi tempi non ho avuto coraggio di parlargli" Adnkronos

Il leader di Iv il più lesto: tre minuti dopo l’annuncio della morte già lanciava l’Opa su Twitter. La premier però è stata sin qui l’unica capace di ...Il cordoglio del mondo politico nel Lazio e nella Capitale. Rocca: "Un colosso dell'innovazione". Gualtieri: "Fu tenace, ottimista e cordiale" ...