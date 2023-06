Berlusconi | la politica | i processi | il Milan le donne L’omaggio degli avversari

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 12 giugno 2023) Se n'è andato un protagonista della nostra storia, dei nostri giorni, del nostro quotidiano. Silvioha dominato la, l'economia e perfino il gioco del calcio, in Italia e in Europa, per quasi un trentennio. Dalla discesa in campo, nel 1994, fino all'ultimo respiro, esalato oggi, 12 giugno 2023, al San Raffaele di