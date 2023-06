(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – Che succederà senza di lui? Sgomento, confusione, paura del futuro. La morte dimanda in tilt, big e peones. Già da tempo in cerca di una identità più definita, che vada oltre la lotta tra le correnti (‘tajaniani più pro-governo e ‘filoronzulliani’) il partito – orfano del suo leader – appare disorientato. Da giorni si parla di fughe di azzurri verso FdI e Lega. Ma i fatti dimostrano che è ancora presto per eventuali cambi di casacca, anche se le europee incombono e si fa sentire il fattore Renzi, diventato collettore di consensi moderati soprattutto nel bacino forzistala rottura con Azione di Carlo Calenda. Impietosa è la foto sullo stato dell’arte di un big azzurro che preferisce rimanere anonimo: ”Ma chi si deve accollare i parlamentari forzisti ...

Berlusconi, incognita dopo Silvio agita Forza Italia: c'è 'fattore Renzi' Adnkronos

