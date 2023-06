Berlusconi | ' In Italia ci sono stati tre colpi di Stato'

Al Tg5 il presidente del Senato Ignazio La Russa riassume: 'C'è unaprima die una dopo. Così come c'è unafino a ieri ed una da domani'. E alla domanda su ...E questo non sarà minacciato dalle stupide parole di'. L'si divise, come sempre accade quando si parla di. 'Dopo le sue farneticanti dichiarazioni, come faranno i ...L'dice addio oggi a Silvio, morto lunedì all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si è recato per sottoporsi a una serie di controlli relativi alla malattia di cui ...

È morto Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva 86 anni Fanpage.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Per il suo opporsi ai protocolli, per la rottura degli schemi, per il canale diretto con l'opinione pubblica, ma anche per aver incarnato una concezione delle ...