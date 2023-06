...tenne una lezione magistrale incentrata sulla sua attività di imprenditore televisivo, non mancando di fare riferimenti alle potenzialità dellae ai suoi giovani, ai quali ...... rivolgo, a nome del Consiglio regionale della, sentimenti di cordoglio e le più sentite condoglianze". È quanto afferma, appresa la morte di Silvio, il presidente del Consiglio ...La 33enne nata a Melito Porto Salvo (Reggio) ma cresciuta a Portici (Napoli) si trasforma ... in Brianza, il 19 marzo del 2022, è lei l'ultima donna al fianco di Silvio

Berlusconi, in Calabria nel 1991 la laurea 'honoris causa' Agenzia ANSA

Ascolta l'articolo Dal novembre del 1991 Silvio Berlusconi poteva fregiarsi anche del titolo di ingegnere. All’allora imprenditore, nel novembre del 1991, tre anni prima cioè della sua “discesa” in po ..."Addio al Presidente Berlusconi, un grande uomo che ha fatto la storia. La sua determinazione, eleganza e umanità restano come perno per il centrodestra che ha costruito e sempre difeso in nome della ...