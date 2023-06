Berlusconi | il saluto di Ancelotti | “Riconoscenza infinita | grazie Presidente”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Attraverso un post sui suoi profili social, Carloha voluto dedicare un pensiero a Silvio, morto all’età di 86 anni: “La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane unaal, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi.“. I due hanno condiviso momenti davvero felici al Milan, non a caso 8 dei 29 trofei della presidenzasono arrivati proprio conin panchina. La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane unaal, ...

... circondato dalla famiglia, accorsa per provare a porgergli un ultimo. In mattinata sono ... Poco dopo sono giunti gli altri figli: Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Tutti a bordo di ..."Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma ...In mattinata il fratello Paolo e i figli Piersilvio, Barbara, Marina ed Eleonora erano andati a dargli l'ultimoha iniziato la sua carriera nel mondo dell'edilizia e ha costruito ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: il presidente di Forza Italia è morto al San Raffaele - Diretta: il presidente di Forza Italia è morto al San Raffaele RaiNews

"Il presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la ...Roma, 12 giu – “Un grande italiano, uno dei più grandi, ha deciso di salutare: vi chiedo un minuto di silenzio in onore di Silvio Berlusconi e poi rientro a Roma”. Così Matteo Salvini, che oggi era a ...