Berlusconi | il ricordo di Putin | E' morto un vero amico | ammiravo sua saggezza

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) - ''Un''. Così il presidente russo Vladimirricorda Silviooggi all'età di 86 anni. ''In Russia verrà ricordato come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i due paesi'' Italia e Russia, ha dettosecondo quando riferisce il Cremlino in una nota. La sua morte, ha proseguito il presidente russo, ''è una perdita irreparabile e un grande dolore''.ricorda infatti che di''ammirava sinceramente lae la capacità di prendere decisioni lungimiranti''.ha quindi espresso ''sincero cordoglio e sostegno alla famiglia e agli amici di Silvio. Auguro a tutti voi di avere la forza per affrontare questa ...

era per me una persona cara e un vero amico, ammiravo sinceramente la sua saggezza e la sua capacità di prendere decisioni lungimiranti. Un grande amico del popolo russo e come politico ...Vittorio Feltri esprime il suo cordoglio e offre un dettagliatodi Silvio. ''Io non lo ricorderò tanto come politico ma come editore. È stato lui ad assumermi al Giornale dopo l'uscita di Montanelli, e siccome mi è andata di lusso, nel senso che ...E' ilcon Askanews di Silviodi Achille Occhetto, ultimo segretario del Pci e fondatore del Pds sconfitto danelle elezioni del 1994 in cuiscese in campo ...

Morto Berlusconi, il ricordo di Prodi: "Nostra rivalità mai trascesa" BolognaToday

(Adnkronos) – ”Un vero amico”. Così il presidente russo Vladimir Putin ricorda Silvio Berlusconi, mortooggi all’età di 86 anni. ”In Russia verrà ricordato come un sostenitore coerente e di principio d ...Gregoraci e Briatore ricordano Berlusconi: è stato lui il loro testimone di nozze. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno ricordato Silvio Berlusconi, testimone di nozze dell’imprenditore quando ...