Berlusconi | il ricordo di Putin | E' morto un vero amico | ammiravo sua saggezza

(Di lunedì 12 giugno 2023) ''Un''. Così il presidente russo Vladimirricorda Silviooggi all'età di 86 anni. ''In Russia verrà ricordato come un sostenitore coerente e di principio del ...

Le parole di Paolo Maldini, leggenda e simbolo del Milan, dopo la morte dell'ex presidente SilvioPaolo Maldini ha voluto salutare e ricordare Silviocon un messaggio sui social. Di seguito le parole dello storico capitano ed ex direttore dell'area tecnica del Milan. "Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico ...Il faccia a faccia più mediatico è stato sicuramente quello dell'ottobre 2014 a Milano, nella palazzina di via Rovani, che fu la prima roccaforte diai tempi in cui Fi era solo un sogno ......figlia Maria Elvira."Sua santità invoca dal signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido...

Morto Berlusconi, il ricordo di Prodi: "Nostra rivalità mai trascesa" BolognaToday

Berlusconi, Martin Schulz: «Ogni morte è triste e deplorevole. Per il resto, la mia opinione sul bilancio politico di Berlusconi e sui pericoli connessi è ben nota».Barbara D'Urso, Antonella Clerici, Gerry Scotti, Simona Ventura e Alfonso Signorini ricordano Silvio Berlusconi Tra i tanti messaggi di queste ultime ore, sono giunti anche quelli di noti conduttori, ...