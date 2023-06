Berlusconi | il ricordo di Ignazio La Russa | Capace di portare cambiamento ovunque si sia applicato

... lo si dice sempre per tante persone, lo si dice per i genitori, ma lo si dice anche per... Ilè unche considero indimenticabile.Nelle parole di apertura ildella morte di Silvioe le condoglianze "ai figli, ai colleghi politici, alle persone che lo hanno amato, ai suoi famigliari".Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha pubblicato un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Silvio: "Il mio primodel Presidenteè quello di quando lo incontrai la prima volta a Milanello: in quell'occasione durante la nostra chiacchierata mi colpì molto quando mi disse quanti progetti e idee ...

Con Silvio Berlusconi ci fu un’intesa immediata: “Ho accolto malissimo questa notizia, gli ho sempre voluto bene, l’ho sempre considerato un amico. Per tanti anni è venuto al Bagaglino, abbiamo ...C’è chi negli anni lo ha ironicamente ribattezzato “Berluskamon”. È il mausoleo di Arcore, la struttura fatta costruita nel parco di Villa San Martino da Silvio Berlusconi, il quattro volte presidente ...