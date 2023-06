Berlusconi | il Real Madrid rende omaggio al presidente

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il cordoglio dela Milan e Monza per la scomparsa delSilvioAnche il, con un comunicato ufficiale ha voluto ricordare la figura di Silvio, morto oggi. Di seguito il loro saluto. «IlC.F., il suoe il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio, leggendariodel Milan dal 1986 al 2017 e attualedel Monza. Ildesidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di AC Milan e AC ...