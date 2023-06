Berlusconi | il racconto delle ultime ore al San Raffaele Oggi ad Arcore camera ardente privata

Silvioè scomparso oggi all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti ...... Vittorio Sgarbi, il regista Roberto Faenza, autore di 'Silvio Forever', l'antropologo Marino Niola, Clemente Mastella, la sondaggista Martina Carone (YouTrend), il critico e amico di...Non c'è un verosuma l'uso dicome personaggio di una storia più grande. Non ce l'ha fatta di certo Videocracy di Erik Gandini, documentario che parla delle ...

Silvio Berlusconi è morto. Il racconto della sua vita in "Una storia italiana". Micromega

Home » Canali » Politica » Berlusconi, The Guardian: “Gaffe e scandali, un populista proto-trumpiano” ROMA – “Noto per la sua abbronzatura permanente, le gaffe, le feste bunga bunga e l’ego smisurato, ...«Berlusconi è stato il nostro testimonial mondiale più devastante, decise di far fare da noi cofanetti con 6 cravatte con scritto 'fatte da Marinella per ...